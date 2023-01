Michał Wiśniewski opisuje, jak wyglądały pierwsze randki z jego piątą żoną. Musieli się ukrywać...

gbvf 31 min. temu zgłoś do moderacji 15 6 Odpowiedz

Chociaż jestem Polką, to często nie rozumiem Polek. Zadziwiają mnie ich wybory dotyczące mężczyzn. Facet jest po kilku rozwodach, ma kilkoro dzieci, z którymi nie mieszkał i na które nie płacił alimentów. Ma nałogi, długi i mimo to szybko znajduje się kobieta, która chce z nim być, chce rodzić mu kolejne dzieci. Wiadomo, że jak zajdziesz w ciążę z Michałem, Antkiem, Filipem to na 100% zostaniesz zdradzoną, samotną matką .