Michał Wiśniewski PRZEGRAŁ W SĄDZIE z Agatą Buczkowską. Była wokalistka "Ich Troje" komentuje: "W końcu czuję się wolna"

Agata Buczkowska wygrała w sądzie z Michałem Wiśniewskim

Sąd uznał, że nie wystąpiły żadne przesłanki do tego, by naliczyć przeciwko Pani kary umowne, a z treści ustnego uzasadnienia wynika, że to druga strona naruszyła szereg przepisów i norm. Wobec powyższego sprawa jest zakończona - czytamy na relacji Buczkowskiej.

Jedyne co mogę napisać w tej sprawie to to, że po 3 latach od wygaśnięcia kontraktu z firmą Redadler w końcu czuję się psychicznie wolna i spokojna. Nie chcę żadnych przeprosin publicznych, chcę mieć możliwość realizowania się i niewracania już za wszelką cenę do przeszłości - powiedziała Agata w rozmowie z "Kozaczkiem".