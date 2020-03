Michał Wiśniewski "ciepło" o wyrzuconej z zespołu Agacie Buczkowskiej: "Chciała zwrócić na siebie uwagę"

lll 28 min. temu zgłoś do moderacji 5 16 Odpowiedz

Właśnie przeczytałam że jeden polityk porównał kryzys koronawirusa do wojny. Jak można porównywać epidemie do wojny gdzie zginęło w Polsce 6 milionów osób a może nawet więcej. O co chodzi ? Zaczynam się zastanawiać o co chodzi z tymi wszystkimi zakazami. Dlaczego zamiast hasła zostań w domu nie ma hasła nos maseczke w przestrzeni publicznej. Dlaczego rozwala się gospodarkę zamyka firmy itp. Zamiast polecić ludziom stosować środki ochrony osobistej jak maseczki i rękawiczki. Co z tego jak ktoś nawet siedzi w domu i pójdzie do spożywczego gdzie się zarazić od kogoś bez zabezpieczenia. Dlaczego w niektórych państwach jest nakaz noszenia zasłon a u nas nie ?????