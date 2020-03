Poirytowana była wokalistka Ich Troje zabiera głos: "DOSTAŁAM PRZYMUSOWE WOLNE!"

Kilka tygodni temu Michał Wiśniewski , zaskakując chyba wszystkich, oznajmił, że do Ich Troje zdecydowała się wrócić Anna Świątczak. Jak się okazało, trzeciej żony kontrowersyjnego piosenkarza nie trzeba było za specjalnie do tego namawiać, bowiem "zrobiła to z przyjemnością".

Dlaczego nikt na ich transmisji nie powiedział, że ja dostałam przymusowe wolne od listopada 2019 roku do kwietnia 2020 roku? Przymusowe wolne od koncertowania, z wyjątkiem dwóch koncertów: jednego sylwestrowego i jednego akustycznego. Zostało mi zarzucone to, że się nie angażuję w zespół. Przyjęłam to do wiadomości i skupiłam się na sobie - kontynuowała.