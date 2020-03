Trzecia żona Michała Wiśniewskiego WRACA do Ich Troje! "Nie musiałem się prosić. Zrobiła to z przyjemnością"

W tamtych czasach "Wiśnia" słynął z porywczego charakteru oraz zamiłowania do alkoholu, hazardu i skandali. Przez jego zespół przewinął się tabun wokalistek, z których dwie zostały nawet jego żonami. Tylko z jedną z nich Michał ma dziś jednak poprawny kontakt. To Ania Świątczak , z którą Wiśniewski wziął ślub w Las Vegas.

Od wielu tygodni frapowała Was jedna zagadka pod tytułem "Kto będzie śpiewał w zespole Ich Troje". Nie musiałem się wcale prosić. Zrobiła to z przyjemnością i bardzo się cieszę z tego powodu. To będzie Ania, Ania Świątczak (...) To oznacza przede wszystkim jakość, emocje, uczucie i to, czego w tym zespole brakowało - ogłosił.