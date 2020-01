11-letnia córka Michała Wiśniewskiego nagrała pierwszy teledysk. Internauci nie kryją zachwytu: "Pięknie, nareszcie dopasowany utwór do WIEKU WOKALISTKI"

Yve 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

To nie jest HEJT STOP to jest wstęp do cenzurowania mediów!. My, Wszyscy Polacy , jako wolni obywatele mamy prawo do wygłaszania naszych, prywatnych opinii!!! na tym polega demokracja do cholery! a jak się właścicielom Pudla to nie podoba to znaczy, że, chyba, jesteście współczesnymi faszystami...