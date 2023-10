Michał Wiśniewski reaguje na wywiad Xaviera i Fabienne o coming oucie Etiennette. "Znam ich zdanie na ten temat"

Dwójka najstarszych dzieci Wiśniewskiego udzieliła ostatnio wspólnego wywiadu serwisowi Świat Gwiazd. W rozmowie nie zabrakło wątków związanych z przyrodnim rodzeństwem Xaviera i Fabienne. Wiśniewscy zostali na przykład zapytani o coming out ich młodszej siostry, Etiennette. Fabienne w odpowiedzi na pytanie stwierdziła, że "każdy powinien kochać, kogo chce". Jej starszy brat w rozmowie z reporterką serwisu zapewnił zaś, że w ich rodzinie panuje otwartość i nikt nikogo nie ocenia.

(...) Powiedziała, a my na to: "A okej, super". Tyle - powiedział Xavier zapytany o coming out Etiennette.