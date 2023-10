Xavier i Fabienne Wiśniewscy zostali zapytani o coming out siostry, Etiennette. Taka była ich reakcja

Michał Wiśniewski bez wątpienia jest kolorowym ptakiem polskiej sceny muzycznej. Wokaliście zespołu Ich Troje od dłuższego czasu nie udało się wylansować przeboju, lecz jego pozycja w świecie show biznesu zdaje się być niezachwiana. Spora w tym zasługa oryginalnego wizerunku i wzbudzających w niektórych kręgach kontrowersje wypowiedzi. Wiśnia już dawno temu napomknął, że ma na koncie związek z mężczyzną . Kilka miesięcy temu piosenkarz wrócił pamięcią do zamierzchłych czasów, decydując się na osobiste wyznanie.

Córka Michała Wiśniewskiego dokonała coming outu. Jak zareagowało jej rodzeństwo?

Na temat miłosnej relacji Etiennette miało niedawno okazję wypowiedzieć się jej starsze rodzeństwo. Xavier i Fabienne to najstarsze dzieci Michała Wiśniewskiego z jego małżeństwa z Mandaryną. Wiśniewscy zostali zapytani o coming out przyrodniej siostry w wywiadzie z reporterką portalu Świat Gwiazd.

My jesteśmy z takiej rodziny, w której takie rzeczy nikogo nie dziwią. Jesteśmy otwarci na wszystko i nikogo nie oceniamy. Powiedziała, a my na to: "A okej, super". Tyle - dodał Xavier Wiśniewski.