Michał Wiśniewski składa życzenia urodzinowe 19-letniemu Xavierowi: "Nagrałem pięć przebojów w swoim życiu"

19 milionów razy ci to mówiłem, ale co byś nie zapomniał: Kocham Cię Synku i jestem z Ciebie bardzo dumny. 19 lat jak z bicza trzasł! Nagrałem 5 przebojów w swoim życiu, które odniosły olbrzymi sukces. Nazywają się: Xavier, Fabienne, Etiennette, Vivienne i Falco. I to właśnie dla Was warto jest żyć! Najlepszego kochany i powodzenia dziś z premierą - napisał Wiśniewski.