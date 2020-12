Michał Wiśniewski wspomina dwudniową imprezę z raperami: "Niestety WSZYSTKO NA TRZEŹWO"

Nie ma recepty na to, można robić rzeczy wspomagające, w naszym przypadku myślę, że musiało się to dotrzeć, też w przypadku Ani, ale też Pola ma w tym okresie od dziewczyn wsparcie. To jest też zasługa naszych dzieci, bo gdyby one się nie rozumiały, to myślę, że mogłoby być różnie, ale możemy na nie liczyć zawsze - podkreślił.