Michał Wiśniewski ufundował Xavierowi PIERWSZE AUTO! "Czarna strzała na BOSKICH numerach"

Jack 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Ci co piszą o upadłości itp. Widać ze nie wiecie co to jest i co można . Przestańcie zazdrościć bo ma koleś łeb do robienia interesu , nieliczni posiadają ta smykałkę i są aktywni. Tacy co interes im upadł i poszli do zwykłej pracy to znaczy ze nigdy nie powinni zaczynać prowadzić business.