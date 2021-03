Michał Wiśniewski z Mandaryną celebrują ZDANE PRAWKO syna Xaviera: "Nie wiedziałem, że mam takie ZDOLNE DZIECKO"

Większość widzów TVN zapewne kojarzy Xaviera Wiśniewskiego jako uroczego szkraba przewijającego się przez kultowy program swoich rodziców - Jestem jaki jestem . Przez ostatnie kilkanaście lat chłopak zdążył jednak sporo podrosnąć i przy okazji porządnie zmężnieć. 18-letni już syn Michała i Marty Wiśniewskich właśnie pokonał kolejną barierę na drodze do pełnej samodzielności, o czym rzecz jasna poinformowali w mediach społecznościowych jego rodzice.

Jak dowiadujemy się z instagramowego profilu Michała Wiśniewskiego , Xavier w środę po raz drugi podszedł do egzaminu praktycznego na prawo jazdy . Piosenkarz wziął sobie za punkt honoru, aby towarzyszyć pierworodnemu w tej jakże wymagającej próbie. Nie był jednak w stanie podążyć za nim na plac manewrowy, dlatego przyczaił się za drzewem nieopodal ogrodzenia, skąd nagrywał całe zajście.

Nerwy najwyraźniej zmotywowały jelita Michała do wzmożonej pracy. Wkrótce artysta estradowy ponownie wrzucił na swój profil nagranie, na którym tym razem poinformował, że niedługo najpewniej będzie musiał udać za potrzebą.

Kupę mi się chcę - oznajmił bez skrępowania do kamery.

No i co, co, łyso wam teraz? Nikt się tego nie spodziewał, nawet ja - przyznał nastolatek.