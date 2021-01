Syn Michała Wiśniewskiego i Mandaryny chce zostać DZIENNIKARZEM!

Xavier Wiśniewski to owoc małżeństwa Michała Wiśniewskiego z Mandaryną. Gdy był niemowlakiem, cała Polska mogła go oglądać w show Jestem jaki jestem, w którym Wiśniewscy pokazywali swoje codzienne życie.

On jest zdecydowanym humanistą. Pisze teksty, artykuły, opowiadania. Teraz wydał też własną piosenkę, z własnym tekstem. Siedzi na górze i ja tylko słyszę, jak on tupie albo tańczy. Uwielbia muzykę. Sprawia mu tu ogromną radość - zdradziła celebrytka w rozmowie z dziennikarką Jastrząb Post.

To jest najtrudniejszy temat u nas w domu. Chciałby iść na dziennikarstwo, ale żeby być dziennikarzem, nie trzeba do końca iść na te studia. On chciałby także być menadżerem sportu, sport go bardzo kręci, jego konikiem jest piłka nożna. Uwielbia to, kocha i chciałby może jedną nogą spełniać się w tym kierunku. Bije się z myślami - mówi Mandaryna o wątpliwościach syna.