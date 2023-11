Michał Wiśniewski znów zabiera głos po aferze i zapewnia, że jest NIEWINNY. "Ten wyrok jest nieprawomocny!"

Kilka tygodni temu Michał Wiśniewski usłyszał wyrok sądu. Za "doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości" w SKOK-u w Wołominie gwiazdor może trafić do więzienia na 1,5 roku i zapłacić 80 tys. zł grzywny. Jak na razie wyrok jest jednak nieprawomocny, o czym lider Ich Troje cały czas przypomina. Ostatnio znów zabrał głos.

Michał Wiśniewski zapewnia o swojej niewinności

Michał Wiśniewski nagrał krótki film w swojej obronie

Moje milczenie teraz jest jak najbardziej wskazane, dlatego, żeby to tsunami przeszło, żeby lincz się odbył. On już dawno się odbył, to czują wszyscy moi bliscy i nie mam na to wpływu. Być może wydawać wam się mogło, że nie przejmuję się tym. Nic bardziej mylnego. Powtórzę jeszcze raz, żeby wybrzmiało, a będzie tego o wiele więcej: jestem niewinny, tak się czuję. Nie mogę stwierdzić przed sądem czegokolwiek innego, mimo że może ta kara wyglądałaby inaczej, bo tak się czuję. Ten wyrok jest nieprawomocny! - kontynuował.