Michał Wójcik z Ani Mru-Mru prosi o pomoc dla chorej na nowotwór ukochanej: "Liczy się każda chwila i każdy grosz"

jakaja 18 min. temu

tak to u nas jest, jak poprosi ktos nieznany, przyslowiowy Kowalski, to o taak nalezy mu dac, bo taka tragedia go spotkala. Jak poprosi ktos znany to pocisk, ze znany to na pewno musi byc bogaty i jego bol i przerazenie sa mniej warte. Dokladnie tak jak juz to bylo naisane kilka razy, nie wiemy jaka jest sytuacja, moze jej leczenie nie jest refundowane, albo szukaja skuteczniejszego a co za tym idzie drozszego. Moze sprzedal juz wszystkie samochody, ktore mial a i tak im brakuje. NIe chcecie to nie wplacajcie, ale takie hejtowanie nie powino mienc miejsca.