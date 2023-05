Michał Zaczyński masakruje show Blanki i jej ekipę: "Wszystko BIEDNE, pozbawione polotu i humoru"

Zirytowany ob... 8 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Dajcie spokój co wam daje ten jad , dziewczyna dostala się do finału a mówili że tego nie zrobi a jednak udało się. Fajny występ bez wymyślania nie wiadomo czego, dziwactwem to tam byli goście poprzebierani za kobiety tym się zacznijcie interesować to jest nienormalne. W ogóle to odnoszę wrażenie że normalnośc jest teraz krytykowana a największe dziwactwa są super. Ludzie ogarnijcie się