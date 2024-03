Michał Zaczyński OSTRO ocenił kolekcję Caroline Derpienski. W odwecie nazwała go "WIEŚNIAKIEM" i zagroziła pozwem

Niestety, poczynania celebrytki nie wszystkim przypadły do gustu. Na przestrzeni minionych miesięcy znajdywały się osoby, które otwarcie krytykowały jej działania w mediach, tak też teraz stylista wziął pod lupę jej kolekcję. Nie przebierał w słowach.

Caroline Derpienski ostro odpowiada styliście

Serwis Plejada poprosił o ocenę najnowszej kolekcji Caroline Derpienski stylistę i dziennikarza modowego Michała Zaczyńskiego . Otwarcie przyznał, że umiejętności celebrytki nie zrobiły na nim większego wrażenia, a same ubrania są dość nudne . Nie obyło się bez szpili w ogólną działalność "królowej dollarsowej".

Trudno stwierdzić, czy nowa kolekcja panny Caroline Derpienski została kupiona, tak jak kupiła sobie followersów i kolekcję poprzednią. Patrząc jednak na skromną ofertę krojów - jakieś dwa do trzech - oraz pewnego rodzaju chałupniczość i ogólny minimalizm wzorniczy, nie wymagający przesadnych umiejętności (to nie złośliwość, wszak nie mamy do czynienia z profesjonalistką) ani artystycznego zmysłu, gotów byłbym uwierzyć, iż autorką kolekcji rzeczywiście tym razem jest sama Caroline - oceniał Michał Zaczyński w rozmowie z Plejadą.