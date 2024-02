Michał Żebrowski pląsa w SPÓDNICY po mieszkaniu, oddając się porządkom. Rozbawieni fani: "Myślałam, że to jakaś babcia" (ZDJĘCIA)

Michał Żebrowski hasa po mieszkaniu w spódnicy

Michał Żebrowski należy do tego grona celebrytów, które bardzo chętnie udzielają się w sieci. Aktor często publikuje treści dotyczące jego życia zawodowego, ale i również osobistego. Z całą pewnością można też stwierdzić, że 51-letni gwiazdor ma spore poczucie humoru i dystans do siebie. Przypomnijmy, że jakiś czas temu Żebrowski wrzucił do sieci nagranie, na którym parodiował prezydenta Andrzeja Dudę. To jednak nie koniec, tym razem aktor postanowił jeszcze bardziej zaszaleć.

Uwielbiam Was i wasze podejście do życia ten dystans; Ten krój i kolor sweterka... No sztos; Uwielbiam Was; Co za nogi; Na początku myślałam, że to jakaś babcia; Popłakałam się; Co za styl; Jaka gładka powierzchnia, na nogach - czytamy.