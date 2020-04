Michał Żebrowski przyznaje się do problemów finansowych: "Jestem na UTRZYMANIU ŻONY"

WujekSam 36 min. temu zgłoś do moderacji 23 1 Odpowiedz

To do roboty! Budowlanka czeka. Narzekaniem nic nie zdziałasz. Nie wierze ze przez tyle lat nie ma oszczednosci. Co to za farmazony ze żona go utrzymuje. Z czego niby. Jej firma francis henry to piżamki dla kobiet w ciąży i otulacze dla dziecka już widzę jak on jego finansuje. Niech popracują oboje dwa dni na kasie w biedrze i spróbują utrzymać rodzice za 3000 brutto. Wtedy mogą narzekać. Poprzewracało się we łbie wszystkim artystom. Biedni pokrzywdzeni siedzą w willach z najlepszym i najdroższym sprzętem, wakacje Malediwy sridy, dzieci prywatne szkoły, audi i BMW pod domem... skończyło się!!! Do roboty