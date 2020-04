Pokorny Michał Wiśniewski zapewnia: "Byłoby to BEZCZELNE, gdybym opowiadał teraz o MILIONACH, które straciłem"

Oczywiście, że tęsknię za koncertami . Cały czas pracujemy nad płytą, jesteśmy w samym środku prac. Chcielibyśmy, żeby wszystko wróciło do normalności, ale to, że nie zagramy teraz koncertów przez całe lato, to będzie dobre dla ogółu. Oczywiście jest mi strasznie przykro, że wiele osób choruje. Tak jak wszyscy dostosowujemy się do izolacji, odpowiedzialnie noszę też maseczkę zgodnie z zaleceniami.

W rozmowie dodał też, że nie będzie opowiadał o tym, że starci miliony (?) na odwołanych koncertach, podczas gdy są ludzie, którzy nie mają, co włożyć do garnka.

Zdrowia się nie przelicza na pieniądze. Jest jednak tak, że jest strefa wpływów i strefa zainteresowań. Ale jak nie mamy na to wpływu, to nie będziemy się przejmować. Generalnie chyba stąd się bierze mój spokój. Nie będę się nad sobą rozczulać, bo są ludzie, którzy nie mają co do garnka włożyć. Wydaje mi się, że byłoby to totalnie bezczelne, gdybym opowiadał teraz o milionach, które straciłem na koncertach.