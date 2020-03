Pozytywny Michał Wiśniewski dopatruje się zalet w pandemii: "Ta sytuacja trochę jest mi na rękę, bo ostatnio byłem strasznie przepracowany"

Nie panikujmy! Wszystko się odrobinę przesunie. Oczywiście nie potrwa to dwa tygodnie, tylko myślę, że ze trzy miesiące, ale za to będziemy mogli powrócić do normalnego życia. Są osoby w gorszej sytuacji. Artyści potracili pieniądze? Ja coś o tym wiem, bo sam miałem miliony, a potraciłem wszystko. Dzisiaj uważam, że nie potrzeba nam pandemii, by być przygotowanym na takie sytuacje. Przecież w każdej chwili może nam się coś wydarzyć! My jako "Ich Troje" nie odwołujemy koncertów, my je przekładamy. Co się uciecze, to nie odwlecze - stwierdził w rozmowie z Plejadą.