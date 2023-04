Michał Żebrowski świętuje 36. urodziny żony. "ZA STARA DLA DICAPRIO"

gosc 13 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

ci zwiksowani celebryci z usa narzucaja pewien trend światu ,a mianowicie modę na wymiany kobiet, znam człowiek , który stwierdził 23 lat temu ,że on zmieni kobietę co 7-8 lat , skurczybyk trzyma sie trendu i zmienia je dokłądnie co 7 lat , teraz ma prawie 50 a jego kobieta chyba 20 mniej, ma kasę i mimo swiadomosci kim jest ten człowiek i jak postępuje kolejne wdeptują w to bagno i po 8 latach zostają na lodzie , przypomina mi to tyci haremik Wisniewskiego , ale to nie jest właściwe , to jest zła ścieżka , zgubna i jakby nie patrząc obrzydliwa..Capri jest dobrym aktorem , nie chcielibyście go znac jako człowieka podejżewam , na bank kawa l drania bezwzględnego