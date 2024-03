Michał Żurawski ma ZNANEGO brata! Też jest aktorem (FOTO)

Kim jest młodszy brat Michała Żurawskiego? Piotr to znany aktor

W jednym z wywiadów Michał wyznał, że w młodości Piotr go "małpował" . Miało to polegać na naśladowaniu sposobu mówienia, a nawet imitowaniu głosu. Z upływem lat młodszy Żurawski wyrobił sobie jednak własną manierę.

On mnie małpuje we wszystkim, nawet głos i manierę mówienia, długo miał podobną. Potem pojawiły się konflikty na tym tle, więc się 'zmanierował' po swojemu. Ale jeszcze do niedawna nasza mama myliła nas przez telefon! Zresztą różnica wieku też robi swoje. Sześć lat na tym etapie to przepaść, reprezentujemy obecnie całkiem inne bajki - powiedział w archiwalnym wywiadzie dla portalu Gazeta.pl.