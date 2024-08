Michele Morrone niczym Apollo pręży umięśnioną klatę na greckiej wyspie, paradując w kąpielówkach Versace (ZDJĘCIA)

emeryt 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Skąpe kąpielówki? One są normalne, nie gacie do kolan na plaży. Jak pokazujecie zdjęcia kobiet z mikro trójkącikami i sznurkiem w tyłku pisząc, że to bikini, to jest to wielka przesada.