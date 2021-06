Michele Morrone tłumaczy się z SEKSOWNEGO ZDJĘCIA z Simone Susinną

Ewa 8 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Na południu Włoch czułości typu przytulanie/obejmowanie itp. to norma, również te męsko-męskie, i nie ma to żadnego seksualnego podtekstu. Jak ktoś wszędzie widzi seks i homoseksualizm, to niech się uda może do psychiatry.