Mieszkańcy Filipin przez przypadek ujawnili KOLEJNE NAZWISKA uczestników nowej edycji "Azja Express"! Kto wystąpi?

Po raz kolejny pary złożone ze znanych osób i ich przyjaciół wyruszą w daleką podróż z dolarem w kieszeni. Celebryci, którzy na co dzień żyją w komforcie, będą musieli podróżować autostopem oraz prosić miejscowych o nocleg i jedzenie. Choć warunki na planie bywają ciężkie, chętnych do udziału nie brakuje. Można bowiem zarobić pieniądze, przypomnieć o sobie w mediach , a przy okazji zwiedzić ciekawe miejsca i sprawdzić siłę swojego charakteru.

Nowy sezon "Azja Express". Kto wystąpi?

Fani programu nie ustają w wysiłkach, aby poznać składy wszystkich drużyn. Z pomocą przychodzą media społecznościowe, gdzie mieszkańcy Filipin publikują zdjęcia zza kulis. "Śledztwo" internautów zaowocowało odkryciem kolejnych dwóch nazwisk. To znana kucharka i propagatorka nurtu zero waste - Jagna Niedzielska oraz finalista "The Voice of Poland" - Wiktor Dyduła.