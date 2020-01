Mieszkanie Olgi Tokarczuk ZRABOWANE! "Jesteśmy zszokowani"

Jak informuje portal Fakt.pl mieszkanie najmłodszej stażem polskiej noblistki Olgi Tokarczuk padło w ostatnią sobotę ofiarą bezwstydnego rabunku. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie doszło do włamania. Za najbardziej prawdopodobne opcje podaje się godzinę 15 albo noc z soboty na niedzielę. Policja nie potwierdziła co prawda, że apartament położony we wrocławskiej dzielnicy Krzyki należy do pisarki, jednak zamieszkujący sąsiednie lokale znajomi naszej narodowej dumy rozwiali wszelki wątpliwości dziennikarzy.