Oscary 2020. Andrzej Duda zachwyca się nominacją "Bożego Ciała". Internauci: "Jakoś z gratulacjami dla Olgi Tokarczuk nie wyszło"

Mietek 30 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mój maz mnie zdradzał na prawo i lewo i cieszyl z tego ale pewnego dnia dopadła go sprawiedliwość i dostał udaru ale żadna kobieta nie przyszła mu z pomoca zadna kochanka mu dupy nie umyla tylko liczył na mnie do tej pory aż trzy lata musze wszystko robić koło niego taki był chwLebny jaki on był boski jak choroba to nie ma nikogo tyle co wy cierpiałam i moje dzieci jak ludzie sie mogą zmieniać. Jak kochanka mogła mu nogi rozkładać i dupy dawać to jest chore.