Oscary 2020. Piotr Gliński dumnie o nominacji "Bożego Ciała": "Polscy artyści mają dobre warunki do rozwoju i realizacji swoich artystycznych wizji"

Gala Oscarów to bez wątpienia jedno z ważniejszych światowych wydarzeń filmowych, co roku budzi wiele emocji. We wrześniu ogłoszono, że polskim kandydatem do tej prestiżowej nagrody ma być głośny film Jana Komasy. Jak się okazało w poniedziałek, Akademia Filmowa doceniła dzieło polskiego reżysera, bowiem Boże Ciało zostało nominowane w kategorii "najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy". Obraz Komasy zawalczy o statuetkę z między innymi filmem Pedro Almodovara, Ból i blask.