Mika POMYLIŁ SIĘ, zapowiadając Polskę na Eurowizji. "THIS IS HOLLAND!"

Rampampom 25 min. temu

Co jak co, ale ci prowadzący we Włoszech się nie popisali. Pod tym względem bezkonkurencyjni są prowadzący ze Szwecji (Mans Zemerlow i Petra Mede), są ciekawi i zabawni, poza tym, co istotniejsze - są zawsze przygotowani - znają repertuar i wokalistów. I nie sypią durnymi żartami...