Mika Urbaniak o uzależnieniu i utracie kontroli: "Znaleziono mnie pod szpitalem. Do dziś nie wiem, co się stało tej nocy"

To co się dzieje z ludźmi w dzisiejszych czasach po prostu mnie zadziwia .. Za komuny ludzie nie mieli pojęcia co to jest depresja, ADHD, dysleksja .. Natomiast dokładnie wiedzieli co to jest lenistwo i alkoholizm .. Trzeba pamiętać , że alkoholikiem stajemy się na własne życzenie .. tak jak narkomanem .. Jeśli człowiek ma równo pod sufitem to stara się na używki uważać .. Wszystko jest dla ludzi ale z umiarem .. Tylko tyle i aż tyle .. Pani Paulina Młynarska bardzo się oburza , że internauci wytykają jej błędy ortograficzne i stylistyczne w instagramowych postach ( widocznie artykuły do prasy ktoś po niej sprawdzał) , bo ona przecież cierpi na dysleksje .. W jej pojęciu problem nie leży w braku edukacji ( ukończona szkoła podstawowa) tylko w zaburzeniu chorobowym zwanym dysleksją ...no hello!! Natomiast rozpieszczony i rozwydrzony bachor w szkole sprawia problemy nie dlatego , ze go rodzice rozpuścili tylko dlatego że cierpi na ADHD .. To samo z potrzebą leczenia psychiatrycznego dzieci i młodzieży .. Jak przestaną ćpać, pić i wąchać świństwa to nie będzie potrzeby ich leczenia .. Wnioski : ZA GŁUPOTĘ TRZEBA SŁONO PŁACIĆ ..