Mikołaj K. z zarzutem prokuratorskim. Grozi mu rok więzienia lub grzywna

Relacje pomiędzy Anetą Zając a Mikołajem K. były napięte już od dłuższego czasu i opierały się głównie na przemiennym wychowywaniu synów. Jakiś czas temu jednak pojawiły się w mediach plotki na temat rzekomego niepłacenia alimentów przez aktora. Te okazały się prawdą, o czym w piątek poinformował "Super Express". Według tabloidu oraz warszawskiej prokuratury aktor został oskarżony o to, że w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 15 lipca 2021 roku uchylał się od obowiązku alimentacyjnego.

Mikołaj K. z zarzutem prokuratorskim

Określonego co do wysokości wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie na rzecz synów – M.K. w kwocie 1500 złotych miesięcznie i R.K. w kwocie 1500 złotych miesięcznie. Wskutek tego łączna wysokość powstałych zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowyc h, tj. o czyn z art. 209 par. 1 k.k. - przekazała prok. Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w rozmowie z "Super Expressem".

W ciągu tych ponad czterech lat zaległości alimentacyjne urosły do kwoty około 147 tysięcy złotych. Akt oskarżenia został skierowany do sądu rejonowego na Warszawy-Mokotowa. Aktorowi grozi grzywna lub kara pozbawienia wolności do roku. Sam zainteresowany dotąd nie odniósł się publicznie do zarzutu.