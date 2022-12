Zapadł wyrok ws. alimentów Jakuba Rzeźniczaka! Ewelina Taraszkiewicz KOMENTUJE

Puszcz..... 8 min. temu zgłoś do moderacji 11 12 Odpowiedz

Ale to nie jest rozpad wieloetniego związku to jest 5 min numerek gdzie laska odleciała bo myślała że jak odbije innej to z nią będzie na wieki. Teraz niech nie jeczy że on nie będzie więcej dawał i tak daje za dużo. Mógł się wyprzeć całkowicie tego dziecka i jej. A ona niech weźmie odpowiedzialność ze rozkłada nogi przed każdym bogatym a później ma problem. 🤷🏻‍♀️ Trochę ludzie zacznijcie myśleć a nie zjada was puste myślenie i tylko by hejtowac go.