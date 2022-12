Paulina Nowicka tłumaczy się z komentarzy o ALIMENTACH, a Ewelina Taraszkiewicz ODPOWIADA: "Jestem zażenowana tymi komentarzami"

Greta 4 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Jeśli Nowicka podpisała intercyzę przed ślubem i sama by na siebie zarabiała, bo nie zarabia, to może jej słowa miałby sens. A wszystko co widzę to podwójne standardy no i że tak powiem infantylność i głupota.