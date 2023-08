Mikołaj Krawczyk i Sylwia Juszczak prezentują FIGLE w jacuzzi. ROMANTYCZNA kąpiel? (ZDJĘCIA)

Sylwia Juszczak i Mikołaj Krawczyk kilkukrotnie próbowali ułożyć sobie życie u boku innych partnerów. Dopiero w 2016 roku odnaleźli szczęście, kiedy to los postawił ich na swojej drodze. Para w 2017 roku zdecydowała się na ślub cywilny, a dwa lata później na świat przyszła ich córka Konstancja. Nie był to jednak koniec świętowania, bo w 2019 roku zakochani zorganizowali drugi ślub, tym razem kościelny.

Czasem żałujemy, że straciliśmy tyle czasu bez siebie, ale to wszystko po drodze do naszego szczęścia było po coś. Według nas po to, żeby dziś docenić się w pełni i cieszyć się każdym dniem razem i życiem w miłości i szacunku - wspominała.