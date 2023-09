Mikołaj Roznerski BUDUJE DOM w lesie. Pokazał nagranie. "Spełniam swoje marzenia" (WIDEO)

Ans 9 min. temu zgłoś do moderacji 1 3 Odpowiedz

Kiedy Artur Żmijewski rano wychodzi przed swój letni dom, ma przed sobą las. Czasem przebiegnie sarna. Do najbliższych gospodarstw wsi za Radzyniem Podlaskim trzeba podjechać kawałek żwirówką. Wieś jest rozległa. Dawniej miała niemal wyłącznie rolniczy charakter, dziś to raczej letnisko. Aktor i jego rodzina lubią tu przyjeżdżać. Trudno się dziwić, bo miejsce jest naprawdę piękne. Ale to nie wszystko. Dla Artura Żmijewskiego kryty zieloną dachówką dom to więcej niż zwykła posesja. To jakaś część jego życia.Tu urodziła się jego mama. W pamięci aktor zapewne przechowuje wspomnienia, kiedy jako chłopiec przyjeżdżał tu na wakacje do dziadków i ciotki. Bawił się z dziećmi z sąsiedztwa.Mieszkać w Warszawie nigdy nie było jego marzeniem. Kiedy w latach 90. zaczął odnosić pierwsze poważne zawodowe sukcesy, postanowił znów mieć swój dom z dzieciństwa. Odkupił niszczejące gospodarstwo od ciotki. Wyremontował, postawił ogrodzenie. Zapraszał tu znajomych. W ich gronie snuł nawet plany budowy pola golfowego, ale ostatecznie z tego zrezygnował. Postanowił za to dokupić sąsiednią ziemię. Pytał właścicieli, ale ci nie byli zainteresowani sprzedażą. Poza tym wzięli kredyt pod zastaw ziemi, więc transakcja i tak niebyła możliwa. Artur Żmijewski dostał jednak szansę. Kiedy okazało się, że działkę wystawiono na licytację, bo właściciele nie byli w stanie spłacać kredytu, kupił ją. Z jego punktu widzenia była to po prostu okazja, dzięki której mógł powiększyć swoją posiadłość. Dla nich - strata ojcowizny, do której mają równie sentymentalny stosunek, co Artur Żmijewski do gospodarstwa po dziadkach.