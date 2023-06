Mikołaj Roznerski pochwalił się nastoletnim synem. Antoni powoli dogania wzrostem tatę (FOTO)

Mikołaj Roznerski na wspólnym zdjęciu z synem

Mikołaj Roznerski to wysoki facet. Mierzy 190 cm i wgląda na to, że jego syn odziedziczył wzrost po tacie. Co prawda chłopiec ma dopiero 12 lat, więc cały czas rośnie, ale już może pochwalić się 167 centymetrami. Aktor nawiązał do tego, opisując ich wspólne zdjęcie w relacji na Instagramie.