Mikołaj Roznerski prezentuje imponującą muskulaturę podczas gry z synem w badmintona (ZDJĘCIA)

Mikołaj Roznerski zwrócił na siebie uwagę mediów, gdy na początku roku okazało się, iż jego związek z Adrianną Kalską przeszedł do historii. Wkrótce pojawiły się pogłoski, że aktor miał ponoć znaleźć ukojenie w ramionach Anny Głogowskiej . Do tej pory ani Roznerski , ani Głogowska nie potwierdzili tych rewelacji.

Aktualnie aktor całkowicie poświęca się pracy i opiece nad 11-letnim synem Antonim ze związku z Martą Juras. W weekend paparazzi przyłapali go, gdy ten relaksował się z pociechą, grając w badmintona i pałaszując przekąski na kocu. Upał dał się aktorowi we znaki i w pewnym momencie skłonił go do zdjęcia koszulki.