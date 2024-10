Mikołaj Roznerski pokazał wnętrza swojej leśnej chatki

Jeszcze do niedawna mogliśmy obserwować wyraźny trend uciekania mieszkańców wsi do większych miast, podyktowany przede wszystkim pokonywaniem znacznie krótszej drogi do szkoły i pracy. Pandemia znacząco zweryfikowała nasze dotychczasowe przyzwyczajenia, wywracając wiele aspektów życia do góry nogami, ale też oferując nowe możliwości, jak np. wykonywanie obowiązków służbowych bez konieczności wychodzenia z domu. Dziś w głównej mierze stawiamy na wyciszenie, odpoczynek od miejskiego zgiełku oraz komfort posiadania własnego domu z ogrodem. Potwierdzają to dane Głównego Urzędu Statystycznego, które wskazują na coraz częstsze migracje z metropolii na przyległe tereny wiejskie. Oczywiście decydują się na to również znani i lubiani, stawiający swoje posiadłości w otoczeniu natury.