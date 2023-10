Mikołaj Roznerski spotyka się z koleżanką BYŁEJ PARTNERKI?! Tak zareagował na doniesienia tabloidu (WIDEO)

Mikołaj Roznerski ma dziewczynę? To koleżanka jest byłej

Ostatnio, po krótkiej przerwie w medialnych doniesieniach o życiu uczuciowym Mikołaja Roznerskiego , jeden z portali w końcu zabrał głos. Z ustaleń serwisu Show News wynika, że gwiazdor "M jak miłość" znów jest zakochany. Co ciekawe, obiektem westchnień ma być ponoć koleżanka matki jego pierworodnego, Marty, z którą Roznerski był związany na długo przed relacją z Adrianą Kalską. Warto tutaj nadmienić, że media rozpisywały się bardzo o innych związkach celebryty, chociażby tym z Marceliną Zawadzką czy Olgą Bołądź.

To znajoma Marty, jego byłej partnerki i mamy jego syna Antka. Poznali się bliżej, bo pracuje przy jego biznesie z kawą. Mikołaj dawno nie był tak szczęśliwy i traktuje ten związek poważnie. Nie chce już dłużej go ukrywać i niewykluczone, że wkrótce publicznie przedstawi ukochaną - twierdzi informator serwisu.

Mikołaj Roznerski reaguje na doniesienia o nowej partnerce. Wymowny komentarz

Do owych rewelacji zdecydował odnieść się za pośrednictwem InstaStories sam Roznerski. Aktor opublikował nagłówki tabloidów dotyczące rzekomych zmian w jego życiu prywatnym, po czym zwrócił się do internetowej społeczności.

Wczoraj dowiedziałem się newsa na swój temat... Ja nic o tym nie wiem! I nagle się tego dowiaduję. I teraz ja muszę podjąć jakieś kroki. Jadę w pewne miejsce, żeby podjąć te kroki, jest ta godzina i muszę to szybko załatwić - ironizuje Mikołaj, odnosząc się do ustaleń mediów: (...) Oni zawsze wiedzą więcej.

Zaskoczyła mnie ta sytuacja. Obserwujcie, co dzisiaj będzie się działo i obserwujcie, jakie muszę podjąć kroki... A na razie to mam dla was też coś o miłości - mówi, włączając w samochodowym radiu utwór Tedego "Letnia miłość".