Miks celebrytów wdzięczy się na gali: Skiba z młodszą o 26 lat żoną, Wieniawa na sportowo, elegancka Kurdej-Szatan... (ZDJĘCIA)

Mimo że w ostatnich latach znaczna część działalności celebrytów przeniosła się do sieci, branżowe eventy wciąż nie tracą na popularności. Złaknione uwagi znane twarze stale chętnie korzystają bowiem z zaproszeń na wydarzenia z fotoreporterami i ściankami w tle.

Kolejna okazja do tego, by polansować się na czerwonym dywanie i zaprezentować ćwiczone wcześniej przed lustrem pozy, nadarzyła się we wtorek. Wieczorem mniej bądź bardziej znani celebryci zlecieli się na Galę Gwiazd Plejady. Spędzić czas pośród błysków fleszy i wycelowanych w ich stronę obiektywów zdecydowali się m.in. Krzysztof Skiba z żoną Karoliną. Para przyodziała mroczne stylizacje przywodzące na myśl "Rodzinę Addamsów". Przyszli też Karolina Pisarek z Rogerem Sallą czy Michał Kassin z ukochanym. Swoją obecnością zaszczyciły zakapturzone Margaret i Maja Hyży, Edyta Herbuś w sukni z firanki, Sara James w krawacie, Katarzyna Dowbor w welurze oraz Teresa Lipowska.