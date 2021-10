Miley Cyrus OBNAŻA PIERSI, pozując wśród BANANÓW w sesji dla "Interview Magazine" (ZDJĘCIA)

Jeżeli chodzi o wizerunek Miley Cyrus, to po dawnej gwiazdce Disneya nie ma już śladu. Od dobrych kilku lat wokalistka robi, co może, by udowodnić, że jest skandalistką z prawdziwego zdarzenia. Jakiś czas temu, wbrew ogłaszanym publicznie chęciom pozostania "czystą", wróciła nawet do alkoholu.