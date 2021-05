"Rockowa" Miley Cyrus w krótkiej spódniczce i kabaretkach przyciąga wzrok w Nowym Jorku. Pasuje jej taki styl? (ZDJĘCIA)

Przez dłuższy czas słynąca ze swojej słabości do używek (głównie marihuany ) artystka starała się prowadzić zdrowy tryb życia i całą energię poświęcać największej pasji, czyli muzyce . Po wydaniu siódmego albumu utrzymanego w rockowej stylistyce, Cyrus znów drastycznie zmieniła styl ubierania, a oprócz tego postanowiła wrócić do picia, co chyba nie wychodzi jej na dobre.

Przed próbami do nagrań najnowszego odcinka programu SNL, którego Miley będzie główną gwiazdą, skandalistka została przyłapana przez grupę fanów i paparazzi pod The Bowery Hotel, gdzie aktualnie się zatrzymuje. Wokalistka miała na sobie rozciągniętą bluzkę z napisem "Let it rock", którą urozmaiciła krótką spódniczką w kratę, kabaretkami i czółenkami. "Efektownego" looku dopełniła biała podwiązka na udzie i "artystyczny nieład" na głowie piosenkarki.