Miley Cyrus na randce z młodszym o 6 lat chłopakiem

Miley Cyrus to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych piosenkarek na świecie. Kilka miesięcy temu 31-latka wydała ósmy (!) w swojej karierze album zatytułowany "Endless Summer Vacation". Ku zaskoczeniu fanów, nie wyruszyła w trasę promującą krążek. Jak przyznała w wywiadzie dla brytyjskiego "Vogue'a", jej zaskakująca decyzja podyktowana była niechęcią do ciągłego podróżowania i życia na walizkach.

Ograniczona promocja albumu sprawiła, że piosenkarka miała więcej czasu dla swoich bliskich. W życiu Miley Cyrus w ostatnich latach sporo się działo. Po głośnym rozstaniu z Liamem Hemsworthem, o którym śpiewała na wspomnianym krążku, artystka znalazła szczęście u boku młodszego od niej o 6 lat multiinstrumentalisty Maxxa Morando . Miała ich połączyć miłość do... muzyki.

Ostatnio zakochani zostali przyuważeni przez paparazzo w Los Angeles. Tego dnia Miley Cyrus i Maxx Morando wybrali się na koncert zespołu Future Islands. Para wybrała luźne stylizacje, jednak największą uwagę skradł brak makijażu na twarzy 31-latki. Piosenkarka przyzwyczaiła fanów do odważnych stylizacji, kontrowersyjnego wizerunku czy mocnego makijażu. Wygląda jednak na to, że na co dzień Miley nie stroni od "naturalnego" wydania.