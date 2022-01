Miley Cyrus wita NOWY ROK w BIELIŹNIE w grochy. Sylwestrowa wpadka ze SPADAJĄCYM TOPEM jej nie wystarczyła? (FOTO)

W ostatnim czasie o celebrytce zrobiło się jednak nieco ciszej. Pod koniec roku Miley zapragnęła jednak o sobie przypomnieć. Gwiazda wystąpiła na noworocznym koncercie emitowanym przez stację telewizyjną NBC. Cyrus miała na sobie srebrny komplet, który więcej odsłaniał niż zakrywał. Mini spódniczka i kusy top okazały się niezbyt dobrym wyborem na sceniczne wdzianko. Podczas śpiewania piosenki Party In The U.S.A. biustonosz piosenkarki nagle się rozpiął. Miley zrzuciła stanik i wróciła za kulisy, by zaraz potem powrócić w czerwonej marynarce.