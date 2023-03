"Milionerzy". Gwiazdy dały popis w odcinku specjalnym. Padło pytanie za PÓŁ MILIONA, a sytuację próbował ratować... Maciej Stuhr

Znane aktorki w specjalnym odcinku "Milionerów". Padła wielotysięczna wygrana

Gwiazdy usłyszały w "Milionerach" pytanie za pół miliona. Pomagał Maciej Stuhr

Drugiej z par szło tak dobrze, że dotarły w końcu do pytania aż za pół miliona złotych. Nie było ono łatwe, gdyż dotyczyło terminu "facetektomia" , które dla bohaterek odcinka okazało się niestety obce. Warianty odpowiedzi na pytanie "Facetektomia to:" były następujące:

Niestety panie nie były pewne co do prawidłowej odpowiedzi, więc postanowiły "zadzwonić do przyjaciela". Po drugiej stronie odezwał się Maciej Stuhr, który jednak nie zdążył zasugerować koleżankom żadnej z opcji. Wspomniał tylko, że termin brzmi dla niego medycznie, co okazało się dobrym tropem. Poprawną odpowiedzią było bowiem D, operacja kręgosłupa.