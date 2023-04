"Milionerzy". Hubert Urbański ZDRADZIŁ, jak naprawdę wygląda telefon do przyjaciela: "Robimy zdjęcie tej osoby i ..."

Flagowy teleturniej TVN oparty jest na brytyjskim programie "Who Wants to Be a Millionaire?", którego prowadzącym jest znany dziennikarz Jeremy Clarkson. W związku z tym, że polska edycja uznawana jest za jedną z najlepszych na świecie, w podwarszawskim studiu kręcono między innymi włoską wersję show oraz kilka specjalnych odcinków wersji hiszpańskiej.