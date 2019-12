Milla Jovovich w zaawansowanej ciąży celebruje 44. urodziny: "Jestem niesamowicie wdzięczna za ten cud"

Milla Jovovich wiele lat temu zaczynała karierę w show biznesie jako modelka. Później otrzymała jednak przełomową pamiętną rolę w filmie Piąty element , dzięki której postanowiła przerzucić się na aktorstwo. Gwieździe udało się wyrobić sobie niekwestionowaną pozycję w tej branży i stworzyć szczęśliwą rodzinę - jest mamą 12- letniej Ever i 4-letniej Dashiel. Niespodziewanie w maju 2017 r. aktorka podzieliła się ze światem smutnym wyznaniem o utracie dziecka .

Od tego czasu Milla Jovovich bała się zajść w kolejną ciążę, jednak udało jej się jeszcze spełnić to marzenie w wieku 43 lat . Szczęśliwą nowiną aktorka podzieliła się z fanami na Instagramie, gdzie pochwaliła się też zdjęciem z brzuszkiem . Poprosiła też wtedy fanów, żeby trzymali za nią kciuki .

Teraz Milla Jovovich pochwaliła się kolejnym zdjęciem, tym razem z okazji 44. urodzin . Aktorka opublikowała w sieci pamiątkową fotografię, na której pozuje z pokaźnym brzuszkiem na tle bogato ozdobionej choinki . Na tę okazję wystosowała też do fanów wiadomość, w której podziękowała za życzenia.

Czyje to dziś urodziny? Przede wszystkim dziękuję za wszystkie wiadomości i życzenia w tym wielkim dla mnie dniu. Nie jestem w stanie wyrazić, jak bardzo jestem wdzięczna za miłość i ciepło, którym mnie obdarzyliście. Chciałabym też wyrazić ogromną radość z powodu błogosławieństwa, które mnie spotkało - napisała Milla Jovovich na Instagramie .

W dalszej części posta aktorka przyznaje, że macierzyństwo w wieku 44 lat to dla niej prawdziwy cud . Mogła też liczyć na miły prezent od swoich córek.

Ciąża w wieku 44 lat to niesamowity cud. Mało tego, dostałam dziś bukiet z pączków od swoich córek i balony! To najpiękniejsze uczucie na świecie, nawet jeśli jest mi niedobrze po tylu słodkościach o 7 rano. Przesyłam Wam mnóstwo miłości - zakończyła wiadomość do fanów aktorka.