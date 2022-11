Miłość na przekór kobiecie-petardzie: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski tryskają miłością, opuszczając gmach TVP (ZDJĘCIA)

Na początku października Katarzyna Cichopek zszokowała cały kraj, gdy dokonała w mediach społecznościowych "coming outu" z Maciejem Kurzajewskim . Aktorka pochwaliła się nowym partnerem przy okazji uduchowionej wycieczki do Izraela z okazji 40. urodzin. Od tego czasu "Kurzopki" urosły do rangi medialnej potęgi i coraz chętniej raczą internautów oraz telewidzów sielankowymi obrazkami namiętnego związku.

Po słynnej publikacji na Instagramie odbyło się jeszcze wyjątkowe łączenie między Izraelem a studiem "Pytania na Śniadanie", podczas którego para wymieniła się soczystym całusem. Przez następne kilkanaście dni Kasia i Maciej ograniczyli się do wspólnego prowadzenia porannego programu i, zachowując profesjonalizm, nie epatowali miłością. Jak się okazało - do czasu, bo od co najmniej kilku dni "Kurzopki" nie szczędzą sobie uczuć przed obiektywami. Pojawili się nawet na pierwszej wspólnej ściance i udzielili kilku wywiadów.