Miłosna lista Colina Farrella: Britney Spears, Angelina Jolie, Salma Hayek i nie tylko. Której wysłał koszulkę na pożegnanie?

W 2003 roku zaczęły krążyć plotki o rzekomym romansie Colina z Britney Spears. Aktor pojawił się na premierze filmu "Rekrut" w towarzystwie piosenkarki, gdzie nie szczędzili sobie dwuznacznych gestów. Choć obecnie Farrell twierdzi, że to była tylko przyjaźń, pamiętajmy, że w każdej plotce jest ziarno prawdy. "Daily Mail" donosiło wówczas, że na zakończenie ognistego romansu Colin przysłał Britney koszulkę z napisem: "Spałam z Colinem Farrellem i wszystko, co mi zostało, to ten T-Shirt".